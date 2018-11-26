Anadolu Efes'ten Anlamlı Destek

EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team için gerçekleştirdiği projeler ile son iki yılda EuroLeague tarafından 40 takım arasından One Team Ödülleri'ne aday gösterilen Anadolu Efes
, 2018-2019 sezonundaki One Team projesi için Özel Olimpiyatlar Türkiye
ile iş birliği yapıyor.
One Team'in global partnerlerinden biri de olan Özel Olimpiyatlar ile hayata geçirilen projede öncelikli amaç ise basketbolun metaforları ile özel sporcuların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Sekiz hafta sürecek ve 16 özel sporcunun katılacağı projenin elçisi ve Anadolu Efes Spor Kulübü
'nün başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı
da projenin ilk çalışmasında özel sporcular ile bir araya geldi. Ayrıca projeye Türkiye Spor Yazarları Derneği
ve Beylikdüzü Belediyesi
de katkı veriyor.
Anadolu Efes Spor Kulübü, her zaman olduğu gibi 2018 – 2019 sezonundaki One Team projesiyle de fark yaratıyor.
Bugüne kadar pek çok gencin hayatına dokunan çalışmalara imza atan Anadolu Efes, Özel Olimpiyatlar Türkiye bünyesinde bulunan 16 özel sporcuya iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler veriyor.
Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı, ilk çalışmada eğitmenlik yaptı
Sekiz hafta sürecek çalışma boyunca özel sporcular, EuroLeague One Team programının bir parçası olmanın mutluluğunu da yaşayacaklar.
Bu önemli projenin eğitmenliklerini ise Anadolu Efes Spor Kulübü One Team antrenörlerinin yanı sıra Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin uzman antrenörleri yapıyor.
Anadolu Efes'in EuroLeague One Team çalışmasının ilk hafta sürprizi ise başarılı oyuncu Sertaç Şanlı oldu. Projenin elçiliğini de üstlenen Sertaç Şanlı, ilk çalışmada özel sporcular ile bir araya gelirken bu projenin bir parçası olmanın herkes için çok büyük bir şans ve onur olduğunu da özel sporculara aktardı.
Ayrıca EuroLeague One Team projesine katılan özel sporcular, Anadolu Efes'in bir Turkish Airlines EuroLeague maçında da konuk edilecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi de projeye destek veriyor
Anadolu Efes Spor Kulübü ve Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin iş birliği ile hayata geçen projeye aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi de destek veriyor.
Proje kapsamındaki çalışmalar, Beylikdüzü'nde bulunan ve Anadolu Efes'in efsane antrenörü Aydın Örs
'ün ismini taşıyan Aydın Örs Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team projeleri ile farkındalık ve toplumsal değer yaratmaya devam edecek.
Sertaç Şanlı,Türkiye,Anadolu Efes
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:18