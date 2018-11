Anadolu Efes'ten Anlamlı Destek

EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team için gerçekleştirdiği projeler ile son iki yılda EuroLeague tarafından 40 takım arasından One Team Ödülleri'ne aday gösterilen Anadolu Efes , 2018-2019 sezonundaki One Team projesi için Özel Olimpiyatlar Türkiye ile iş birliği yapıyor.