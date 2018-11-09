Anadolu Efes'ten Başsağlığı Mesajı

Anadolu Efes Spor Kulübü
, eski yöneticilerinden Mustafa Çetin
Çeki'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüz eski asbaşkanlarından, değerli insan Mustafa Çetin Çeki'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesiyle sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mesajda, Çeki'nin 2004'ten 2011 yılına kadar Anadolu Efes
Basketbol Kulübü'nde asbaşkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı.
Çetin Çeki'nin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Antalya Muratpaşa
Camisi'nden kaldırılacağı kaydedildi.
Mustafa Çetin,Anadolu Efes