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Anadolu Efes'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

21.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:32
Anadolu Efes'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Malcolm Thomas, Anadolu Efes, Koronavirüs, Spor

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