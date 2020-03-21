Anadolu Efes'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz."

Kaynak: DHA