Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Haberler

Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında korona virüs tespit edilen Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun mesajı yayımladı.

21.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:25
Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında korona virüs tespit edilen Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında korona virüs tespit edilmesini açıklamasının ardından, Anadolu Efes Kulübü, sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Lacivert-beyazlıların mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Malcolm Thomas, Anadolu Efes, basketbol, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı - Haber Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı - Haber Bakanlıktan yeni önlem: O yerler geçici süreliğine kapatılıyor - Haber Çorum'dan kısa kısa - Haber Aliağalı öğrencilerden "Down Sendromlular Farkındalık Günü" videosu - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber
Loading