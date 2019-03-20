Anadolu Efes'ten Kitap Kampanyası

Kaynak: AA

Anadolu Efes Kulübünün Kütüphaneler Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahiplerini kitapla buluşturmak için düzenlediği "Bir kitap da sen getir" kampanyası 5. kez gerçekleştirilecek.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Bu maça bilet yerine kitapla gelin" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya, bu yıl 7 Nisan'da Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Bahçeşehir Koleji maçında düzenlenecek.Basketbolseverler, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça kitap ile gelerek hem ücretsiz maç biletini alabilecek hem de ihtiyaç sahibi öğrencileri eğitim hayatlarına destek olacak kitaplarla buluşturacak.Kampanyaya katılan basketbolseverlere, Anadolu Efes Kulübü oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçları da hediye edilecek.Kampanya kapsamında toplanan ilköğretim seviyesindeki karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumdaki kitaplar, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.Karşılaşmaya gelemeyen ancak kampanyaya katılmak isteyen basketbolseverler de 7 Nisan Pazar günü teslim olacak şekilde Anadolu Efes Kulübü Merter Tesisleri'ne kitaplarını kargolayabilecek.Anadolu Efes Kulübünün 2015'ten beri düzenlediği kampanya kapsamında toplanan kitaplar, Ağrı, Bitlis, Antalya, Erzincan, Kocaeli, Kütahya, Tunceli, Van, Adana, Ankara, Kastamonu, Manisa, Şanlıurfa ve İstanbul gibi illerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.