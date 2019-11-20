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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

20.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:58Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Avrupa'da 668. maç


Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 668. maçına çıkacak.


Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.


Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.


Spor

Kaynak: AA

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