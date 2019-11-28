Haberler » Spor » Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek - Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak.

28.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:52Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Ligi'nin 11. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, lider Barcelona'nın averajla ardından ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ile 6 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise 12. sırada yer alıyor.
Avrupa'da 669. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 669. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.

Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:20 Göztepe'de Beto Fenerbahçe'ye hazır
11:19 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarihi bir anlaşmaya imza attı
11:19 Gelen para Kaan Ayhan'a! Galatasaray...
11:18 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Şampiyonluk kolay bir iş değil"
11:16 Avrupa'da, yılın en iyi genç oyuncusu Joao Felix seçildi
10:25 Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
10:00 Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:33 Lionel Messi bir rekora daha imza attı!
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
08:15 Arda Turan'ın Galatasaray'daki pozisyonu belli oldu!
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
28.11.2019 11:25:46