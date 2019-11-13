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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak.

13.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:26Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Ligi 8. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi 'i ağırlayacak.
Sinan Erdem Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonunda geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Zenit ise yaptığı 7 müsabakanın 2'sini kazandı, 5'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Avrupa'da 666'ncı maç
Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 666. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 665 müsabakada 369 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 418. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 417 maçta 212 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes ile Zenit, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Zenit, Spor

Kaynak: AA

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