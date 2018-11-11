Anadolu Efes - Türk Telekom: 87-59

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz
, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım
Çetin
ANADOLU EFES: Micic 12, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Anderson 15, Moerman 16, Dunston 2, Doğuş Balbay
5, Simon 6, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı
4, James Metecan Birsen 14, Birkan Batuk
, Mustafa Kurtuldum 3
TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell, Landesberg 13, Gabriel 4, Stimac 8, Metin Türen 3, Kaya Peker
8, Polat Kaya
, Serhat Çetin
8, Redding 4, Nusret Yıldırım
3
1'İNCİ PERİYOT: 22-13
İLK YARI: 42-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52
5 FAUL: 37.43 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes
)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Anadolu Efes kendi sahasında Türk Telekom
'u 87-59 mağlup etti.
11 Kasım 2018 Pazar 17:52