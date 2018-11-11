11 Kasım 2018, 20:20
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Anadolu Efes-Türk Telekom: 87-59

Anadolu Efes-Türk Telekom: 87-59

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde zirvenin güçlü adaylarından Anadolu Efes kendi sahasında Türk Telekom'a 28 sayı fark attı: 87-59.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında  Anadolu Efes, konuk ettiği Türk Telekom'u 87-59 yendi.
Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Anderson'la dış atışlardan,  Dunston ve Moerman'la da pota altından sayılar üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı  16-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve farkı açmaya devam eden  lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Moerman'ın üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-13. Savunmayı sertleştiren ve oyunu  dengeleyen Türk Telekom, 15. dakikada farkı 6 sayıya (28-22) indirdi. Doğuş  Balbay'ın iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan ve 16.  dakikada farkı 13 sayıya (35-22) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına  da 42-34 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen  rakibi karşısında Ahmet Buğrahan Tuncer ve Simon'un üç sayılık basketleriyle 27.  dakika 64-44 üstün geçti. Türk Telekom, Metin Türen ve Serhat Çetin'in  sayılarıyla farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 66-52 üstün  girdi.
Son çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ve 35. dakikada farkı 23 sayıya  (75-52) çıkartan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve James Metecan Birsen sayılarıyla  skor üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 87-59 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Micic 12, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Anderson 15, Moerman  16, Dunston 2, Doğuş Balbay 5, Simon 6, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James  Metecan Birsen 14, Birkan Batuk, Mustafa Kurtuldum 3
Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell, Landesberg 13, Gabriel  4, Stimac 8, Metin Türen 3, Kaya Peker 8, Polat Kaya, Serhat Çetin 8, Redding 4,  Nusret Yıldırım 3
1. Periyot: 22-13, Devre: 42-34, 3. Periyot: 66-52

Beş faulle çıkan: 37.43 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)
  
Sertaç Şanlı,Türk Telekom,Anadolu Efes

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