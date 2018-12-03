Anadolu Efes Yenilikçi Fikirleri Desteklemeye Devam Ediyor

Anadolu Efes çalışanlarından oluşan mentorlardan destek alarak ön kuluçka aşamasını tamamlayan Akıllı Magnet, Intenseye ve Levitate Anadolu Efes Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Anadolu Efes, İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile İTÜ Çekirdek bünyesinde desteklediği, proje geliştiren girişimciler arasından, ön kuluçka aşamasını başarı ile bitiren üç girişimi 50'şer bin TL'lik Anadolu Efes Özel Ödülü ile ödüllendirdi. Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek'e başvuran girişimler arasından seçilen Akıllı Magnet, Intenseye ve Levitate girişimleri Anadolu Efes'in finansman desteğine hak kazandı.

Başarılı girişimcilere ödülleri, 29 Kasım'da düzenlenen "Big Bang Start-Up Challenge" etkinliğinde takdim edildi. Anadolu Efes, ön kuluçka dönemini başarıyla tamamlayan Akıllı Magnet, Intenseye ve Levitate girişimlerinin her birine 50 bin TL'lik finansman desteği verirken projelerini büyütmelerine destek olmaya da devam edecek. Anadolu Efes olarak girişimcilik ekosistemine büyük önem verdiklerini belirten Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş "Yürüttüğümüz yenilikçi projelerle sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Sektörün gelişimi için yeni iş fikirlerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesine olan inancımızla İTÜ ARI Teknokent ile işbirliği yaptık ve İTÜ Çekirdek'e başvuran birbirinden değerli girişimcilerle yıl boyunca çok yakından çalışarak onlara destek olduk. Genç girişimcileri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.