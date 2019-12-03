Haberler » Güncel » Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı - Haber

Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı

Anadolu Engelliler Birliği Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü etkinlerle kutladı.

03.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı
Anadolu Engelliler Birliği Derneği 3 Dünya Engelliler gününü etkinlerle kutladı.

3 Aralık Engelliler günü nedeniyle Anadolu Engelliler Birliği Derneği tarafından Maden Müzesindeki Maden Şehitleri anıtında şehit madenciler anısına Hatmi şerif 'i maden şehitlerinin ruhuna yad ederek kutladı.

İmam Nizamettin ve Mecit Kılınlı tarafından şehit düşen madenciler anısına kuran-ı Kerim okundu. Düzlenen etkinlikte konuşan Anadolu Engelliler Birliği Derneği Zonguldak İl Başkanı Fehim Dinç, "Bugün itibariyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olmasından dolayı neredeyse her evde bir madencisi ve geçiminin çoğu Maden'den olan ilimizin, Maden Şehitleri ve ülkemizdeki tüm şehitlerimiz için Anadolu Engelliler Birliği Derneği olarak üyelerimiz ile birlikte bir Hatmi Şerif okutup, şehitlerimizin ruhlarını yad ederek 3 aralık dünya Engelliler günü' nü kutladık. Bu kutlamamızda katılan çok değerli üyelerimize, onların yakınlarına ve çok değerli protokole ve basın mensuplarına ve özellikle Hocalarımız Nizamettin Dereli ve Mecit Kılınlı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm Engelli kardeşlerimin ve arkadaşlarımın 3 Aralık Engelliler Günü'nü tekrardan kutluyorum. Madenlerimizde şehit düşenlere Rabbimden rahmet diliyorum şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum. Ayrıca Maden kazalarında engelli olan, yaralanan kardeşlerime rabbimden şifalar diliyorum. İnşallah bir daha maden kazalarına maruz kalmayız. Bu vesile ile hepinizin 3 Aralık Engelliler Gününüzü kutlar, tekrar kutlamamıza iştirak eden herkese saygı ve sevgileri sunarım" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Dünya Engelliler Günü, Dereli, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:03 Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü - Haber
23:03 Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
23:01 Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul öldü - Haber
23:01 Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı - Haber
23:00 Soylu: "Bugün kamuda engelli istihdamı ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir" - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
22:28 Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan - Haberler
16:08 Eşini 32 yerinden bıçaklayan eski polisin savunması, mahkeme salonunda şaşkınlık yarattı - Haberler
11:26 Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
09:24 HDP'li vekilden çağrı: Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın - Haberler
08:16 Edirne'de üniversite öğrencisinin yüzüne yakıcı sıvı atan şahıs her yerde aranıyor - Haberler
3.12.2019 23:08:12