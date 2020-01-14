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Anadolu ezgileri ayakta alkışlandı

Karşıyaka Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu, 2020 yılının ilk konserini Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Kültür Merkezinde verdi.

14.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:29Anadolu ezgileri ayakta alkışlandı

Birbirinden güzel, Anadolu ezgilerinin koro ve solo olarak seslendirildiği konseri yaklaşık 450 kişi izledi.

Sanat Derneği Türk Halk Müziği Koro şefi Çiğdem Eskici'nin başarılı bir performans sergilediği konserde söylenen 32 türkünün çoğuna seyirciler de eşlik etti ve çoğunun da tekrarlanması için büyük alkış geldi.Koro ve solistlerin seslendirdiği hareketli türkülerde de seyirciler oturdukları yerde duramadı, oynadı. Bir bölüm de sahne önüne çıkarak kurtlarını döktü.

Soğuk havaya karşın,salonun dolu olmasıyla mutlu olduklarını belirten Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy, "2 ay önce kurduğumuz ve gerekli hazırlıkları yapamamamızakarşın sergilenen performans bizleri son derece sevindirdi. Salondaki coşkunun konser sonuna kadar devam etmesi, seyircilerin türkülerde eşlik etmesi, coşması ve oynaması gerçekten koromuzun şevkini arttırdı. Türk Sanat Müziğinde olduğu gibi, Türk Halk Müziği koromuz da artık çıta yükseldi. Gelecek konserler çok daha iyi olacak. 'ye yeni yılın ilk ayında merhaba dedik. Şimdi sırada Karşıyaka var. Nisan ayında da Karşıyakalılarla bütünleşeceğiz. Başta yönetim kurulum olmak üzere, Genel Koordinatör Mustafa Orta, şefimiz Çiğdem Eskici, koromuz elemanlarını, saz ekibimizi ve emeği geçenleri kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.


Karşıyaka, Çiğli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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