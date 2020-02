Anadolu ezgileri, "The Secret Trio" ile yankılandı - WASHINGTON

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisinin düzenlediği "The Secret Trio: Anadolu Müziği" konser programı kapsamında Anadolu ezgileri ABD'li sanatseverler ile buluştu.Ermeni asıllı ud sanatçısı Ara Dinkjian, kanun sanatçısı Tamer Pınarbaşı ve Balkan müziğinin klarnetteki usta ismi İsmail Lumanovski'den oluşan The Secret Trio, Washington'da konser verdi.YEE Washington ofisi tarafından düzenlenen programa, müzikseverlerin ilgisi yoğun olurken pek çok yabancı misyon temsilcisi de etkinliğe katıldı.Konserin ardından sanatçılar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu."Müzik bizim bir araya gelmemize vesile oldu"Udi Dinkjian, "İzleyicinin, müzik yoluyla verdiğimiz birlik ve beraberlik mesajını alabilmesini umuyoruz." yorumunda bulunarak bu mesajın gayet açık olduğunu belirtti.Grubun diğer üyeleriyle kardeş gibi olduklarını vurgulayan Dinkjian, "Müzik bizim bir araya gelmemize vesile oldu ve ortak yanlarımızı gördük. Bu yanlar bizi birbirimizden farklı kılan şeylerdi, bunu bir tehdit gibi algılamak yerine kutlama aracına dönüştürdük." diye konuştu.Dinkjian, tıpkı kendileri gibi izleyicilerinin de çeşitli kesimlerden olduğunu ve müziğin onları buluşturduğunu belirterek, bu tür bir yaklaşımın halen dünyanın karşılaştığı birçok problem için çözüm olabileceğini söyledi."Her zaman kardeşliği, dostluğu arkadaşlığı simgeleyen bir grup"Kanuni Pınarbaşı, Washington'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydederek, "The Secret Trio, her zaman kardeşliği, dostluğu arkadaşlığı simgeleyen bir grup." değerlendirmesinde bulundu.Klarnet sanatçısı Lumanovski de 10 yıldır birlikte müzik yaptıklarının altını çizerek, "Hepimiz, kendi müziğimizi beraberimizde getirerek ortak bir yola çıktık. Herkesin değişik fikirleri var, değişik kültürlerden müzikler getiriyoruz, bir araya koyuyoruz. Bunun güzelliği müziğimize de yansıyor." dedi.