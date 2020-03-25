Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye - Haberler

'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye

KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in de (29) aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

25.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:24
'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye

KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in de (29) aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla davanın tek tutuklu sanığı olan İsa Karademir'in tahliyesini kararlaştırdı.

Kayseri 'de internet üzerinden faaliyet yürüten 'Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir ile yöneticileri ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları  iddiasıyla Mart 2018'de soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanıklı davanın daha önceki duruşmalarında tutuklu 7 sanıktan 6'sı tahliye edildi. İsa Kademir'in ise tutukluluğu devam etti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tek tutuklu sanık İsa Karademir Sesli ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kayseri Kapalı Cezaevinden katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya basın mensupları alınmazken, tutuksuz sanıklarla müştekiler de davaya katılmadı. Duruşma savcısı ara mütalasında sanık Karademir'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunmasında, dolandırma kastı olmadığını öne süren İsa Karademir, "Ticaret yapmak istedim. Başka örnekleri önümde vardı. Fransching sistemini araştırdım. Dolandırıcılık yapacak bir insan mesleğinden istifa edip, bu sisteme girer mi? Son ana kadar direndim. Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için kaçmayı düşünmedim" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık İsa Karademir'in cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. Davada Karademir'in de tahliye olmasının ardından tutuklu sanık kalmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi Haberler
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:46: AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine resmen başlama kararı aldı - Haber 20:45: İletişim Başkanlığından Türkiye genelinde korona virüs durumu paylaştı - Haber 20:45: İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesi evde yapılacak" - Haber 20:44: Avrupa borsaları "teşvik paketi"nin etkisiyle yükselişle kapandı - Haber 20:44: Tekirdağ'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 2 kişiye para cezası - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var - Haber 20:10: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı - Haber 20:06: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 21:08: Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti - Haber