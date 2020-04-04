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Anadolu Grubu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.

04.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:58
Anadolu Grubu'ndan

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu'nun da desteği ile 5 milyon TL bağışlıyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgın sürecinin en başından beri toplumsal fayda yaratacak çalışmalara imza atan Anadolu Grubu, salgından etkilenen kesimlere destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm Grup şirketleriyle birlikte30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu'nun da desteği ile toplam 5 milyon TL'lik bağış yapıyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı açıklamada, "Küresel bir sorun olan COVID-19 konusunda bir yandan salgının yayılmasını önleyici tedbirler alınırken, bir yandan da ekonomimizin, işlerimizin ve hayatlarımızın sürdürülebilirliği için çok kritik kararlar alınıyor ve destekleyici paketler açıklanıyor" dedi ve ekledi:

"Biz de dahil olmak üzere, birçok büyük şirket, marka ve sosyal kuruluş, bir yandan bağışlarla ve kampanyalarla süreci desteklemeye çalışırken, bir yandan kritik üretim ve operasyon süreçlerini devam ettirerek toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.

"'Anadolu'nun Yarınları' için, insan ve toplumlar için çalışmayı kendine ilke edinmiş bir Grup olarak süreci en başından beri yakından takip ediyor, hem ilgili bakanlıklarımızın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli önlemleri uyguluyoruz.

"Grup şirketlerimiz ve markalarımız da konu ile ilgili hem paydaşlarına yönelik hem de toplumsal fayda yaratacak çalışmalarla ellerini taşın altına koyuyorlar.

"Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan anlamlı kampanyanın destekçilerinden biri olmaktan da mutluluk duyuyoruz. COVID-19'la mücadele sürecine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler: Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Anadolu Grubu'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi

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