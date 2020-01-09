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Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren yağmurun ardından Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı.

09.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı
'da günlerdir etkisini sürdüren yağmurun ardından Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı. Çamur bulanan Anadolu Hisarı sahili ile Deresi böyle görüntülendi.

İstanbul'da son günlerde şiddetli fırtına ile beraber yağmur da etkili oldu. Yağmurun günlerdir aralıksız yağması nedeniyle Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı. Çamurun aktığı sahil ile suyun geçtiği Göksu Deresi adeta kahverengiye büründü. Anadolu Hisarı sahilinde metrelerce açıklarında çamurlu suyun olduğu görüldü. Yağmur nedeniyle çamur akan Anadolu Hisarı sahili ile Göksu Deresi böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Anadolu Hisarı, İstanbul, Göksu, Güncel

Kaynak: İHA

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