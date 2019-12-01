Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole bağlı olarak Türkiye Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakaları sona erdi.

Ankara, İstanbul, Mersin ve Bingöl'de 1500 civarında sporcunun ter döktüğü müsabakalar nefesleri kesti. Dün B genç grekoromen ve serbest güreş karşılaşmaları yapılırken bugün de A genç grekoromen ve serbest maçları yapıldı. Daha önce 60 ilde başlatılan proje ile tam 3 bin öğrenci güreşle tanıştı. Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Grup Türkiye Şampiyonası nisan ayında yapılacak.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın altyapılar konusunda imam hatiplerin önemine değinerek, "Geçen yıl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları'nın imzaladığı protokolün ardından Din Eğitimi Genel Müdürümüz Nazıf Yılmaz Bey ile yaptığımız protokol ile 3 bin öğrenciyi güreşle buluşturduk. Bu yıl öncü spor kulübü, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu olarak, yeni bir proje çalışması gerçekleştirdik ve önümüzdeki yıl imam hatiplerin orta kısmını da işin içine alarak daha çok öğrencimizi güreşle buluşturmuş olacağız. Bu proje sonrasında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inancımız tam. İki gün süren grup müsabakalarında sporcularımızın gösterdiği performansta bizleri son derece memnun etti. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.