'Anadolu' ismi bu köyde doğdu

'Anadolu' ismi bu köyde doğduANKARA - Anadolu isminin ilk doğduğu yer olarak adlandırılan başkentin Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyü, Türkiye 'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Birçok efsaneye mazhar olan köyün en önemli özelliklerinden biri her kaya ve taşın bin yılları aşan bir hikayesinin olması. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyü, "Anadolu" isminin ilk verildiği yer olarak biliniyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği köyde, Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi türbeleri ile Gelin Kaya'sı gibi ziyaretçilerden yoğun ilgi gören efsanelere mahzar olmuş mekanlar bulunuyor. Köyün en önemli özelliklerinden biri her kaya ve taşın bin yılları aşan bir hikayesinin olması. "Anadolu" isminin ise bu köydeki Ayran Taşı'ndan geldiğine inanan köy halkı, köye gelen ziyaretçilere bu hikayeyi anlatıyor. Askerlerin ayran içtiği Ayran Taşı, köyün üst başındaki bir mezarlık içinde bulunuyor. 2001'de türbelerin restoresi sırasında bu Ayran Taşı kafes içine alınmış yanına da Anadolu isminin nasıl ortaya çıktığını anlatan bir kitabe dikilmiş. Köye ziyarete gelenler, türbe ve Gelin kayası ile beraber ayran da görmeden köyden ayrılmıyor. Kırmızı Ebe Türbesi Köyün bir başka ziyaret merkezi de Kırmızı Ebe Türbesi. Taşlıca köyünün kurucularından olduğu söylenen Kırmızı Ebe, rivayete göre yanaklarının ve başına bağladığı örtünün kırmızı olmasından dolayı "Kırmızı Ebe" diye adlandırılmış. Herkese yardım ettiği ve çok bilge bir kişi olduğu anlatılan Kırmızı Ebe'nin, ilk Türk mutasavvıflarından Hoca Ahmet Yesevi'nin müritlerinden olduğu yönünde bilgiler de mevcut. Kırmızı Ebe'ye Selçuklu Sultanı Alaadin Keykubat tarafından bu köyün yurtluk olarak verildiği tarih kayıtlarında yer alıyor. Anadolu isminin çıkış hikayesini anlatan Köy Muhtarı Kadir Özdemir, "Sultan Alaaddin Keykubat, Başkale Kalesi'ni fethedip gelirken Kırmızı Ebe ismi verilen mübarek kişi bir bakraç ayranla ordunun önüne geçer. Bu taşın içine bir bakraç ayranı boşaltır. Bütün askerler hem ayran içer, hem matarasını doldurur, ama ayran hiç tükenmez. Alaaddin Keykubat'ın yanındakiler 'Bunda bir hikmet var. Bütün ordu içti ama ayran hala bitmedi der'. O sırada Alaaddin Keykubat sus der. Taş nazardan çatlar ve ayran boşalır. Ana doldur, dolu ana derler askerler. Oradan Anadolu isminin doğduğu rivayet edilir. Alaaddin Keykubat Kırmızı Ebe'ye sorar ne dileğin varsa söyle der. Kırmızı Ebe dediğimiz mübarek kişi 'Benim köyüme nallı atlı girmesin' demiş. Bunun anlamı vergi alınmasın demek. Sultan emir veriyor. Cumhuriyet dönemine kadar vergi alınmıyor buradan. Kırmızı Ebe'nin kucağında oğlu Oruç Gazi var o sırada Alaaddin Keykubat buraların tapusunu da oğluna veriyor yurtluk olarak. Buraya Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Buraya gelenler Gelin Kaya'sını, Oruç Gazi Türbesi'ni, Kırmızı Ebe Türbesi'ni, Ayran Taşı'nı merak ediyorlar" dedi.