Anadolu İstanbul'a Taşındı

Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'19, İstanbul Fuar Merkezi'nde 9. kez Anadolu'yu İstanbul'a taşıdı. Perşembe günü başlayan fuar, her derde deva doğal şifa kaynağı ürünleri tüketiciler ile buluştururken gerçekleşen ticari faaliyetler ile de ekonomiye katkı sağlıyor.

Son yıllarda tüketici bilincinin artması ve sağlıklı-doğal beslenmeye olan ilginin yükselmesi ile doğal-organik ürünler sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselen pazarlar arasında yer alıyor. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan sektörün temsilcileri, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Exponatura'19'da bir araya geldi.

"E-TİCARET DE ÖNEMLİ"

Bitkisel sabun üreticisi The Soap Factory şirketinin CEO'su Hacer Aydın, "El yapımı doğal sabunlarımıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Ürünlerimiz, kullanıldıkça ve tanındıkça ilgi daha da artıyor. Bu noktada fuar ve reyon odaklı pazarlamanın tüketiciye temas etme açısından önemli olduğunu ancak geniş kitlelere hitap etmek ve uluslararası alanda söz sahibi olabilmek için e-ticarete yönelik atılımlar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Siyah Sarımsak Bu Fuarda

Mutfakların vageçilmezi siyah sarımsağı saymakla bitmez. Doğal bir şifa deposu olduğu bilinen sarımsak, 25 gün fermente edilerek siyah sarımsak haline geliyor. Vatandaşlar tarafından ilgi gören ürün kokusuz olması ile de fark yaratıyor.

Cilt Lekelerine Eşek Sütü Sabunu

Eşek sütünün anne sütüne en yakın sütlerden biri olduğu ve sağlığa sayısız faydası bulunduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Eşek sütünden yapılan eşek sütü sabunu hem cilde hemde saça faydası ile biliniyor. Eşek sütü sabunu, argan yağı gibi birçok sabun türü de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Altından Bile Pahallı

Fuarın en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi ise arı zehri. Gramı 500 tl olan ürün, kısırlık, beyin felci, epilepsi gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Etkinlikte bal, propolis, arı sütü, arı zehiri, arı ekmeği gibi ürünler de sergileniyor.

Misvak Diş Fırçası

Binlerce yıldır insanların ağız ve diş sağlığını korumak için kullandığı misvak, günümüz diş fırçası tasarımında fuarda sergileniyor. Özellikle diş etleri ve diş minesi sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyen bu yeni ürün, son derece kullanışlı. Misvak ağacından yapılma bu doğal diş fırçası, kimyasaldan uzak doğal bir ürün.

Yöresel Ürünlere İlgi Büyük

Farklı yörelere ait çeşit çeşit ürünlerde organizasyonda yerini aldı. Tarhana, erişte, nane,zeytin ve zeytin yağı gibi birçok yöresel tat katılımcılar tarafından dikkat çekiyor.