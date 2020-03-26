Anadolu Isuzu üretime 9 gün ara verdi
Anadolu Isuzu, koronavirüs nedeniyle üretime 9 gün ara verdiğini açıkladı ve 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvuru yaptı.
26.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:55
Anadolu Isuzu, koronavirüs nedeniyle üretime 9 gün ara verdiğini açıkladı ve 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvuru yaptı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1 Nisan, Ekonomi