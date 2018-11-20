Anadolu Kadınları Teşkilatı Anma Etkinlikleri Başladı

20 Kasım 2018 Salı 11:08



20 Kasım 2018 Salı 11:08

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen Anadolu Kadınları (Bacıyan-ı Rüm) Teşkilatı Anma Etkinlikleri 19 Kasım'da Fatih Camisi Külliyesinde düzenlenen törenle başladı.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen Anadolu Kadınları (Bacıyan-ı Rüm) Teşkilatı Anma Etkinlikleri 19 Kasım'da Fatih Camisi Külliyesinde düzenlenen törenle başladı. Teşkilata dair tarihsel belgelerin sergilendiği, tanıtım kitapçıklarının dağıtıldığı anma etkinliklerinin açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiyle, geçmişte toplumsal yaşamda çok önemli roller oynayan kadınlara dair tarihsel belgeleri kamuoyunun bilgisine sunmanın amaçlandığını söyledi. Son yıllarda popüler yayınlarla saray kadınlarına dair hırs ve entrika merkezli algı yaratıldığını belirten Kırpık, sergide saraya mensup kadınlar tarafından yaptırılan hayır işlerini gösteren belgelerin, bu algıyı yıkarak kamuoyunu doğru bilgilendirmeye hizmet edeceğini ifade etti. Kırpık, Türk Tarih Kurumu'nun önümüzdeki yıllarda düzenleyeceği benzer etkinliklerle bu kültürü tanıtmayı sürdüreceğini dile getirdi.Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide kadınların geçmişte eğitim, kültür-sanat alanlarında, sosyal ve ekonomik karar mekanizmalarındaki rolünü gösteren çok sayıda belge sunuluyor. Bacıyan-ı Rum üyelerinin görev aldığı muharebelere dair tarihi kayıtlar, teşkilat üyelerinin elçilikle vazifelendirildiğine dair belgeler, Bacıyan-ı Rum üyesi kadınlar tarafından yaptırılan hayır işlerine dair görseller sergileniyor. Türk Tarih Kurumu tarafından Bilecik'te 21-23 Şubat 2018 tarihleri arasında ilki düzenlenen anma etkinliklerinin ikincisi kapsamında ziyarete açılan sergi, 24 Kasım 2018'e kadar Fatih Camisi'nin Gülbahar Hatun Türbesi kapısında ziyaret edilebilecek. - ANKARA