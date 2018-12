Anadolu Kültürünün Eşsiz Güzellikleri 'HÜNERLİ Eller' Sergisinde Ön Plana Çıktı

"El Sanatlarımızı Hünerli Ellerle Geleceğe Taşıyoruz"

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER GÖZ DOLDURDU

Yeşilyurt Belediyesi, İŞKUR ile Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezinin işbirliğiyle kadim medeniyet kültürüne sahip Yeşilyurt'un unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar gün yüzüne çıkarmak ve bayanları meslek sahibi yapmak adına açılan kurslara katılan kursiyerlerin hünerli ellerinden çıkan sanatsal eserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Malatya Park AVM'de açılan 'Hünerli Eller' sergisinde; halı dokuma, biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, dantel ürünleri, ahşap boyama, rölyef, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmalar sergilendi. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitimler neticesinde, kursiyerler tarafından yapılıp bölüm bölüm sergilenen sanatsal eserler tam not aldı.

"SANATSAL ESERLERİN HEPSİ FARKLI BİR DEĞERE VE KIYMETE SAHİP"

Ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Hünerli Eller' sergisinde beğeniye sunulan her bir eserin ayrı bir anlam ve kıymeti bulunduğunu söyledi.

"EL SANATLARINDA ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN EŞSİZ GÜZELLİKLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

'Hünerli Eller' sergisinde çok değerli sanatsal eserlerin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem veriyoruz. İlçemizin geçmişten bugüne kadar gelen çok sağlam bir tarihi geçmişi vardır, bunları yaşatmak, insanlara hatırlatmak, gelecek nesillere ulaştırmak bizim öncelikli vazifelerimiz arasındadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda en iyi hizmetleri halkımıza sunma hedefimizi bu sergimiz ile de bir kez daha ortaya koymuş olduk.Sosyal, fiziksel, kültürel ve ekonomik alanda yaptığımız hizmetlerle önde ve örnek belediye hüviyetimizi her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz.İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizin destekleriyle açtığımız kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin hepsi birbirinden değerli ve özeldir, çünkü her bir eserde bizi biz yapan Anadolu kültürünün eşsiz güzelliklerini yakından görebiliyoruz. El sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasında aktif rol üstlenen hanım kardeşlerimiz kurslar sayesinde bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyorlar. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına açtığımız sergimizde birbirinden kıymetli sanatsal eserleri halkımızla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. El emeği göz nuru eserlerimizi restorasyon çalışmaları devam eden Yeşilyurt Konaklarında oluşturacağımız özel alanlarda sergileyerek iç ve dış turizme kazandırıp ilçemizin bu güzelliklerini dünyaya kazandıracağız" dedi.

"TARİHİNE SAHİP ÇIKMAYAN TOPLUMLARIN GELECEĞİ KARANLIK OLUR"

Başkan Çınar, tarihine sahip çıkmayan toplumların geleceğinin karanlık olacağına işaret ettiği konuşmasında, "El sanatları, tarihi ve kültürel miraslarımız içerisinde farklı bir öneme sahiptir, bunun bilinciyle geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması anlamında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kültürel miraslarımıza duyduğumuz saygı gereği geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkıyoruz. Kırsal yaşam alanlarında ki evlerin önlerinde kurulan tezgâhlarda dokunan ancak sonraki yıllarda unutulan yöresel motifli kilimler ile el dokumalı ürünleri bu tür sergilerle gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Annelerimizin ve ablalarımızın giydikleri daha sonra sofra bezi ve masa örtüsü olarak kullanılan, çok çeşitli alanlarda değerlendirilen ve ehram olarak bildiğimiz bu dokumanın unutulması ve işlevini yitirmeye başladığı günümüz dünyasında yeniden hatırlanmasını sağlayacak bu tür projeler bizim için kıymetlidir. 'Hünerli Eller' sergimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İŞKUR ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere koordinatörlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizin de bu güzel eserleri yakında görmeleri için sergiyi gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum." dedi.

BAŞKAN ÇINAR, ESERLERİ İNCELEDİ, KURSİYERLERİ TEBRİK ETTİ

El emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurs öğretmenlerinden ve kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İki gün boyunca gezilebilecek olan 'Hünerli Eller' sergisinin açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi,Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Park Girişim Grubu Başkan Vekili Mehmet Kavuk, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri koordinatörleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.