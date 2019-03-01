Anadolu Kulüplerinden 3 Büyüklere Gözdağı !..

Hasan Kartal
: " Fenerbahçe
'yi yeneceğiz"
Erol Bedir: " Galatasaray
'ı centilmence konuk edip 9 maçtır devam eden yenilmezliğimizi sürdürmek istiyoruz"
Ahmet Dal: "Galatasaray maçıyla takım çıkışa geçecektir"
İSTANBUL,
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş
'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor
'un Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor
'un Başkanı Hasan Kartal ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Yöneticisi Ahmet Dal, rakipleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundular.
Asistanaliz.com'un canlı yayınındaki konuğu olan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Gidişatımız çok iyi. Zannediyorum ki Fenerbahçe galibiyetiyle de iyi gidişimizi sonuçlandıracağız. Fenerbahçe derbide 3-0'lık skordan beraberlik elde ederek özgüvenini yükseltmiş olabilir ama bizim moralimiz Fenerbahçe'den daha yüksek. Seriye devam etmek istiyoruz. Düşüncemiz de o yönde. Bence Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.
KARTAL: "AATIF'IN OYNAMASINI BEKLİYORUM"
Devre arasında sarı lacivertli takımdan transfer edilen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe
'nun küçük bir sakatlığı olduğunu ancak şu an durumunun iyi olduğunu belirten Kartal, "Sakatlığı sebebiyle oynamayacağı düşünülüyordu ama ben oynamasını bekliyorum. İyileşti ve hocası görev verirse sahada olacak" şeklinde konuştu.
BEDİR: "HİKMET HOCA İLE DEVAM ETMEMEK İÇİN BİR NEDEN YOK"
Asistanaliz radyoda DHA
Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, DHA muhabiri İbrahim Alioğlu ve moderatör Arda Ün'ün sorularını yanıtlayan Türk futbolunun önemli isimlerinden İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ilk hedeflerinin 9 maçtır devam eden yenilmezliği sürdürmek olduğunu belirtti. Galatasaray'ı ve yöneticilerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Bedir, saha içinde ise puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Başkan Bedir, "Biz her maçımıza kazanmak için çıkarız. Hikmet Karaman
hocamızın gelişiyle birlikte çizdiğimiz tablo bizi çok mutlu ediyor. Ama şunu da biliyoruz, alacağımız 3 puan ile ligin 4.'sü, 5.'sine yaklaşıyoruz, kaybedeceğimiz puanlarla ise alt tarafa yaklaşırız. O yüzden takımımız bunun bilinci ile sahaya çıkıyor" dedi.
Erol Bedir yeni sezon ile ilgili olarak ise, oynadıkları oyun ve topladıkları puanlar böyle devam ettiği sürece her zaman Hikmet Karaman ile yola devam edeceklerini ve bunun için engel olmadığını da sözlerine ekledi.
DAL: "GALATASARAY MAÇIYLA TAKIM ÇIKIŞA GEÇECEKTİR"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yöneticisi Ahmet Dal, Galatasaray maçından mutlu ayrılmak istediklerini vurgularken, "Rakibimiz için şampiyonluk yolunda önemli bir maç ama biz kendi işimize bakıyoruz. Önümüzde kalan 11 maç var. Çok büyük emekler vererek buraya gelmiş takımın Süper Lig'de kalması adına önemli. Geçen hafta Ankaragücü
karşısında talihsiz ve beklenmedik bir mağlubiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra son saniyede yediğimiz golle yenilmemiz camiamızda olumsuz etki yarattı. Galatasaray maçıyla takım çıkışa geçecektir, inanıyoruz. Futbolu çok seven bir kent ve ligde kalması lazım. Maçlarda en az taraftarı 13 bin olan bir takım. Hocamızın vermiş olduğu talimatları yerine getirerek sahaya çıkıp iyi bir oyunla maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Kulüp yöneticileri; TFF
Başkanı Yıldırım Demirören
'in istifası ve Şenol Güneş
'in milli takım görevi için de değerlendirmede bulundular.
Rize Başkanı Hasan Kartal; "Yıldırım Bey'in almış olduğu ihale sonucu istifa etmesi gayet doğal. Şenol Güneş'in milli takımda görev alması da gayet uygun oldu" derken, Kayseri Başkanı Erol Bedir ise, "Yıldırım Başkan'ın 7 yıllık başkanlık görevi ihale süreci nedeniyle ve kendisi de uygun görmediği için bir istifa ile noktalandı. Haziran ayına kadar Hüsnü Güreli
vekalet ediyor, Haziran ayında da seçim var. Yıldırım Bey'e katkıları için teşekkür ediyoruz. Şenol Güneş başarılı bir hoca. Hem Beşiktaş, hem milli takım hem de Trabzonspor
ve geçmiş çalıştığı kulüplerde öğretmen kişiliği ve futbol yapısıyla ilgili söylenecek bir şey yok. O nedenle çok isabetli buluyorum" açıklamasını yaptı.
Spor
Kaynak: DHA