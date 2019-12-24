Haberler » Güncel » Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi - Haber

Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesini gezdi.

24.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:14 Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi
'ın ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 'te bulunan hayvanat bahçesini gezdi.

Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak amacıyla Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kültür ve inceleme gezisi düzenlendi. Öğrenciler, yaptıkları kültür ve inceleme gezisi kapsamında tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmenin yanı sıra nesli tükenmekte olan canlıları da görme fırsatı buldu. Gaziantep'te hayvanat bahçesini gezerek stres atan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Öğrenciler, gezilerinin ardından ilçeye döndü. - BATMAN

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Batman, Gercüş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
17:40   Edirne'den kısa kısa - Haber
17:40   Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı - Haber
17:39   Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis - Haber
17:34   Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
24.12.2019 17:41:40