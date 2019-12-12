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Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama yarışmasında 4'üncü oldu

ESTONYA'nın Başkenti Tallin'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve dünyadaki en büyük robot festivallerinden biri olan, Robotex International'da Atatürk Anadolu Lisesi Robotik kodlama ekibi, girişimcilik kategorisinde 4'üncü oldu.

12.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:51Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama yarışmasında 4'üncü oldu
ESTONYA'nın Başkenti Tallin'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve dünyadaki en büyük robot festivallerinden biri olan, Robotex International'da Atatürk Anadolu Lisesi Robotik kodlama ekibi, girişimcilik kategorisinde 4'üncü oldu.

Robotik Kodlama Ekibi geçen ay Antalya'da gerçekleştirilen Robotex International Turkey Yarışması'na, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile işbirliğinde Liseler Arası Girişimcilik Kategorisi'nde 100 tam puan alarak Türkiye Birincisi olup, 'daki Robotex International Yarışması'na katılmaya hak kazanmıştı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile gerçekleştirilen projede 'STEM Et Ne Olur, Kodla Senin de Olur' sloganı kullanılırken, proje kapsamında eğitim alan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Robotex International Estonya 2019'da 4'üncü oldu.

Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın öncülüğünde, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin ortak olduğu ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında 4'üncülük ile yurda dönen Atatürk Anadolu Lisesi Robotik Kodlama Öğrencileri Emir Halit Tuzcuoğlu, Atilla Özkanat ve bilgisayar teknolojileri öğretmeni Güray Kartal oldu.

Ekibe yarışma süresince, İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilimleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Dudu Banu Çakar, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Demir ve İSTKA Projesi Koordinatör Yardımcısı Emine Yıldırım da eşlik etti.


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Estonya, Güncel

Kaynak: DHA

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