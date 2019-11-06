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Anadolu lisesi öğrencilerinden lösemili çocuklara destek

Şırnak Anadolu Lisesi öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

06.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:22
Şırnak Anadolu Lisesi öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Okul bahçesinde düzenlenen programa katılan 150 öğrenci, hastalığa dikkat çekmek için ellerinde üzerinde "Dayan güçlü ol", "Hayal et gülümse", "Yalnız değilsiniz" ve "Lösemiye karşı tek yürek" yazılı dövizler taşıdı.
Anadolu Lisesi Müdürü Ersun Yıldırım yaptığı konuşmada, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için etkinlik yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda öğrencilere bir ders boyunca lösemi hastalığıyla ile ilgili bilgi verildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Lösemi hastalığı çağımızın ölümcül hastalığından biri. Hastalıkta erken teşhisin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimize ve ailelerimize yeteri kadar bunu aktarabilirsek amacımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda öğretmen ve öğrencilerimizle buna dikkat çekmek için okulumuzda böyle bir etkinlik düzenledik. Bütün hastalarımızın yanındayız ve onları çok seviyoruz."
9. sınıf öğrencisi Berivan Bahşiş, lösemi hastalarına destek için etkinliğe katıldığını aktararak, "Bizler de birer lösemi hasta adayıyız. Onlara yalnız olmadığını göstermek istedik. Hep beraber bu hastalığı yenebiliriz. Hastalığa karşı dirençli olmaları gerekiyor. Hiçbir şey imkansız değildir." şeklinde konuştu.
Anadolu lisesi öğrencilerinden lösemili çocuklara destek

Anadolu Lisesi, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


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