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Anadolu Masalları resim sergisi açıldı

Türk masal kahramanlarının tanıtıldığı Anadolu Masalları resim sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açıldı.

26.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:04Anadolu Masalları resim sergisi açıldı
Türk masal kahramanlarının tanıtıldığı Anadolu Masalları resim sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sergide, Türk ve yabancı ülke masallarını bir araya getiren çok çeşitli kitaplar ve yayınlar bulunuyor.
Sergide, akademik heyetin 2,5 ay süren çalışma neticesinde derleyip düzenlediği en sevilen 80 masalın hikayelerinin tasvir edildiği resimler yer aldı. Kültürel mirasa uygun şekilde hazırlanan resimler, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince çizildi.
İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, serginin açılışında, bir toprağın vatan haline dönüşmesinde kültürel boyutu olan masalların göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Uğur Kılıç da sergiyi oldukça başarılı bulduğunu belirterek, milli ve manevi pek çok değeri yansıtan masalların eğitim çalışmalarındaki önemine dikkati çekti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da masalların kültürel mirasın ayrılmaz parçası olduğuna değindi.
Türk masal kahramanlarının tanınırlığının istenen seviyede olmadığına vurgu yapan Yazıcı, "Dünya masallarının kahramanları kadar Türk masal kahramanları var fakat bunlar maalesef çok bilinmiyor. Anadolu Masalları Projesi çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerindeki 16 Güzel Sanatlar Lisesinden öğrencilerimiz, öğretmenleri rehberliğinde ata yadigarı Anadolu masallarına hayat verdiler. Umuyorum ki bu sergi masal kahramanlarımızın bilinirliğini artıracak. Türk masalının yeniden dirilişinde önemli bir kilometre taşı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve proje koordinatörü Esin Kavga da birer konuşma yaptı.
30 Kasım'a kadar açık kalacak sergi, Türkiye'nin 7 bölgesinde ve Paris'te de sanatseverlerle buluşacak.

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Kaynak: AA

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