Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , "Yerel basının hiçbir zaman önemini kaybetmeyeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. Yerel basın ne kadar güçlü olursa ulusal basın da o kadar güçlü olur." dedi.Kıran, Ordu 'nun Ünye ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği Projesi"nin açılış ve bilgilendirme toplantısı ile "3. Anadolu Medyası Çalıştayı"na katıldı.Ünye-Ordu İletişim Derneğinin uygulayıcısı olduğu, Canik Ünye Gazeteciler Derneği, Ünye Radyo Yayıncıları ve İletişim Derneği, Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği ve Ünye Gazeteciler Derneğinin ortaklığında yürütülen projeyi önemsediğini dile getiren Kıran, yerel basının sorunlarına bu çalıştaydan çıkacak raporla çözüm yollarının bulunabileceğini aktardı.Değişen dünya düzeninin yerel basının sorunlarını da ortaya çıkardığını belirten Kıran, "Yerel basının önemini kaybettiğine dair birtakım analizlere kesinlikle katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Elbette sorunlar var. Bu sorunlar sadece yerel basına da ait değil. Dünya değişiyor, dünyanın sorunları da değişiyor. Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü tartışmalarının yapıldığı bir dönemde elbette yerel basının da meseleleri olacak ama burada önemli olan bu meseleleri doğru tespit edip çözüm yollarını bu tespitler üzerine inşa etmektir." ifadelerini kullandı.Yerel basının sosyal medyayı tehdit olarak görmek yerine onu kullanarak fırsata dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Kıran, şöyle devam etti:"Bugün sosyal medyayı kullanan her bir vatandaşımız aslında bir basın mensubu haline geldi. Basının sosyal medyayı tehdit olarak görmekten ziyade onu fırsata dönüştürdüğünde, bunun ülkelerin kaderine dahi ne kadar etkiler yapabildiğini en son 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi akşamında Cumhurbaşkanımız Marmaris 'teydi. Çok vahşi, çok acımasız, çok haince bir suikasta kurban gitmek üzereydi ama orada yerel basına ilk konuştu. Baktı ki yerel basın, ulusal basında yer almıyor. O zaman bugün tehdit olarak gördüğümüz dijital medyanın imkanları sayesinde, 'FaceTime' denilen araç üzerinden bütün Türkiye 'yi sokaklara davet etti, milletini kenetleyebildi ve o hain darbe girişimi de bir medya aracı sayesinde böylece bastırılmış oldu. Dolayısıyla bugün sorun olarak gördüğümüz her şey yarın fırsata dönüşebilir."Kıran yerel basının maddi imkansızlıklar içinde mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, bu sorunları çözebilmek için çalıştıklarını dile getirdi.Medyanın kendi sorunlarının çözümü için kenetlenmesi gerektiğine işaret eden Kıran, "Yerel basının hiçbir zaman önemini kaybetmeyeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. Yerel basın ne kadar güçlü olursa ulusal basın da o kadar güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.Kıran, medyanın amacından, ilkelerinden, hedeflerinden, temel direklerinden sapmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:"Medya her şeyi yönetmeye kalktığı, amacından saptığı zaman bu sefer o ülke içerisindeki toplum kültürünün gelişmesi ve medyanın doğru analiz etmesi mümkün olmuyor. Bunu Cumhurbaşkanımızın hayat hikayesinde de yaşadık. 'Muhtar bile olamaz', '411 el kaosa kalktı' manşetleri hepimizin hatırlayacağı veya hatırlamak istemeyeceği manşetlerdir. Medyanın doğru ve objektif şekilde yansıttığı haberler sayesinde toplum gerçekleri gördü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir medya aracı çok rahatlıkla milletimizi kenetleyip, o hain darbe girişiminin bastırılmasına vesile olabildi."Açılış konuşmalarının ardından iki gün sürecek "Anadolu Medyası Çalıştayı" başladı.Toplantıya ülke genelinden basın mensupları katılıyor.