Anadolu Mektebi, Necip Fazıl'ı Erciş'te yad etti

Anadolu Mektebi, Necip Fazıl'ı Erciş 'te yad ettiVAN - Van 'da Anadolu Mektebi tarafından "Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" başlığıyla düzenlenen panelin kapanış programı Erciş ilçesinde yapıldı.Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen program Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erciş Kaymakamlığı da destek verdi. Panelin kapanış programı Erciş ilçesinde gerçekleştirildi.Erciş Kaymakamlığı Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen kapanış paneli saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek yaptı. Ardından, Anadolu Mektebi öğrencilerinden oluşan ve Van, Erzurum, Antalya, Malatya ve Kahramanmaraş'tan gelen panelist öğrenciler davetlilere Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını ve eserlerini anlattı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Süleyman Bayraktar kürsüye gelerek, Bakanlığın gençler için yaptığı çalışmaları anlattı. Bayraktar, gençlerin spor, kültür, sanat, edebiyat dallarına daha fazla önem vermelerini istedi.Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran Kaymakamı Adem Can ise Necip Fazıl Kısakürek'in anma programı kapanış panelinin Erciş'te yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven de Necip Fazıl Kısakürek'i anma programının Van ve Erciş'te yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Necip fazıl Kısakürek'i anma programının Van'da yapılmasının bir önemi ise Necip Fazıl'ın kendi ifadesiyle 'Mürşidim' diye belirttiği Seyyit Abdulhekim Arvası'nin Vanlı olması da, bu panele ayrı bir değer katmaktadır. Allah Necip Fazıl'ı anlamayı, onu idrak etmeyi ve hayatına bunu yansıtan insanlar olmayı nasip eylesin. Başta Bakanımıza, emeği geçen, bu işe gönül veren insanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser Baş ise panelist öğrencilerin yaptığı konuşmaları değerlendirerek, "Necip Fazıl tabii ki çok önemli bir isim. Panelist kardeşlerimi sevgi ve ilgiyle dinledim. Çok güzel bir okuma sürecinden sonra belli başlıklar seçerek bize güzel sunumlar gerçekleştirdiler. Hapsini yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de yaptığı konuşmada, "Bugün bizi buraya getiren birinci sebep Abdulhekim Arvasi'nin varlığı ve bu topraklarda yaşamış olması. İkinci madde-i sebep ise bugün Erciş'te çok büyük bir emek verildiği bir gayretin olduğunu öğrencilerimiz ve bu öğrencilerimizi yetiştiren hocamız aynı zamanda üniversiteden öğrencim de olan Yıldız Taşdemir öğretmen ve buradaki iklimdir. Van'da Anadolu mektebi yok. Erciş'te bir grup var. Erciş'teki grup, Necip Fazıl'ı okumaya başladılar ve burada bu çalışmaya müsaade eden ortam ve iklimdir. Bu vesileyle bu toplantılarımıza Van'ın dışından 9 şehirden 70 kadar öğrenci, hoca katılmıştır. Üçüncü sebep ise 19 Ağustos 2019 tarihinde Erciş'te bir trafik kazası sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hocamızdır" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Prof. Dr. Sami Güçlü'ye Erciş'i hatırlaması adına plaket takdim etti. Panelistlere belgelerinin verilmesinden sonra, davetliler Erciş Kaymakamlığı tarafından onurlarına düzenlenen öğle yemeğine iştirak etti.Anadolu Mektebi tarafından "Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" başlığıyla düzenlenen panelin kapanış programına Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Erciş Kaymakamlığına vekaleten Çaldıran Kaymakamı Adem Can, eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Süleyman Bayraktar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Erciş Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri oda ve STK temsilcileri, davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.