Anadolu Mektebinden Haluk Dursun hocaya vefa borcu

Anadolu Mektebinden Haluk Dursun hocaya vefa borcuVAN - Van 'ın Erciş ilçesinde Anadolu Mektebi tarafından "Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" başlığıyla düzenlenen panelin kapanış programına katılan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, 70 kişilik Anadolu Mektebi mensubu öğretmen ve öğrenci ile birlikte panel sonrası 19 Ağustos 2019 tarihinde elim bir traik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcsı Prof. Dr. Haluk Dursun'un kaza yaptığı alana gelerek olayın olduğu yere karanfil bırakıp dua ettiler.Burada açıklamalarda bulunan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, merhum Haluk Dursun'u Bakan Yardımcılığı döneminde tanıdığını, kendisine Anadolu Mektebi hakkında bilgi verdiğini söyledi. Bu görüşmenin ardından merhum Dursun'un Anadolu Mektebinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Prof. Dr. Güçlü, Haluk Dursun'un emeklerini asla unutmayacaklarını da ifade ederek, "Okuyan, yazan ve faydalı olmak için gayret gösteren gençler her daim Haluk Hocayı örnek alacaktır. Merhum Haluk hoca, her zaman Anadolu Mektebinin en büyük destekçilerindendi. Ülkemizin dört bir yanında icra ettiğimiz kültürel programların büyük bir çoğunluğuna katılırlardı.Bu elim kazanın vuku bulduğu alanda Haluk Dursun hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisini Anadolu Mektebi ailesi olarak şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.Anadolu Mektebi Öğrencisi Bilal Enes Özensel de yaptığı konuşmada, "Gönlümüz bugün Haluk hocamız ile birlikte Necip Fazıl programında Erciş'te birlikte olmaktan yanaydı. Lakin takdir-i ilahi farklı yönde tecelli etti. Bizler Erciş'e Haluk hocasız geldik. Ancak Haluk hocamızı unutmadık. Bizlere hocalık yapan bilgisi, kültürü, irfanı ile yol gösteren ve yürüyeceğimiz yolu işaret eden bir hocayı unutmayı emanetinin teslim ettiği yerde onu anmamayı, kendimize yakıştıramazdık. Kıymetli hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.Yapılan duaların ardından, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran Kaymakamı Adem Can, eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Süleyman Bayraktar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Erciş Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri oda ve STK temsilcileri, ile Anadolu mektebi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan topluluk kazanın olduğu yere karanfil bıraktıktan sonra alandan ayrıldılar.Anadolu Mektebi başkan ve mensupları daha sonra Erciş Sahil bandı ile Muradiye ilçesi sınırları içinde bulunan han otağını ziyaret ettikten sonra kara yolu ile Van'a hareket ettiler.