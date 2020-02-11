Anadolu Mirası: Troas Kültür Rotaları Değerlendirmesi

6500 yıllık bir coğrafyada, Hektor, Cevatpaşa, Homeros, Murat Hüdavendigar, Barbaros Hayrettin, Mehmet Akif Ersoy, Piri Reis, Atatürk, Kral Priamos, Gazi Süleyman, Nuri Yamut, Paris gibi etaplarla unutulmaz bir yolculuk başlayacak.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Oda Başkanı Ü. Cihan Müşterioğlu, bu proje ile 80'den fazla köyün ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sunulacağını ifade ederek, "19 farklı etaptan oluşan toplamda 600 km'yi bulacak olan rotalar için gidilen kurum ve kuruluşlar en az odamız kadar bu projeye inandılar. Çanakkale Valimiz Sn. Orhan TAVLI başta olmak üzere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Güney Marmara Kalkınma Ajansının teveccühünü kazanan projenin çalışmaları etaplar halinde devam edecek. Ayrıca AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Bülent TURAN ve Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Jülide İSKENDEROĞLU sürecin her aşamasında destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tarihsel bilinç ile yürüyüş, fotoğraf ve bisiklet aktivitesi için rotalara gelen birçok insan rotaların geçtiği köylerde konaklama ve yeme içme hizmetlerinden faydalanacak, yöresel hediyelik eşyalardan ve yöresel gıdalardan alacak.Dolayısı ile Çanakkale yerinde, yaşatılarak tanıtılacak" dedi.

Yüzlerce yıldır var olan yürüyüş patikalarının köyler, antik şehirler, tarihi ve doğal mekanlarıyla belirlenip işaretlenerek ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasını amaçlayan 600 kilometrelik 19 etaplı 2 deniz, 2 yarımada, 2 körfez, 2 ada, 2 dağ, 1 boğaz, 47 antik kent, 11 ilçe ve 80 köyü kapsayan Troas Kültür Rotaları projesi ile Çanakkale'nin dünya çapında örnek bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

19 ETAP 600 KİLOMETRE

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Oda Başkanı Ü. Cihan Müşterioğlu, "Troas Kültür Rotaları projesini oda olarak ilk günden bu yana destekliyoruz.Dünyada çok önemli yere sahip tarihi şahsiyetlerin Çanakkale'de izlerini süren ve 19 farklı etaptan oluşan toplamda 600 km'yi bulacak olan rotalar için gidilen kurum ve kuruluşlar en az odamız kadar bu projeye inandılar.Çanakkale Valimiz Sn.Orhan TAVLI başta olmak üzere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Güney Marmara Kalkınma Ajansının teveccühünü kazanan projenin çalışmaları etaplar halinde devam edecek. Ayrıca Çanakkale Milletvekilimiz ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Sn. Bülent TURAN ve Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Jülide İSKENDEROĞLU sürecin her aşamasında destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Projenin başlangıç aşaması hakkında da bilgi veren Başkan Müşterioğlu, "Bu projenin kurgusunu oda üyemiz olan Osman Topçu oluşturdu.Kendisinin bu kurgusunun temelinde gerek saha çalışmaları gerekse Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Yüksek Lisans Bitirme Projesi var.Bu kurgudan yola çıkarak oluşan projede sahada ve sunumlarda emeği olan oda üyelerimizden Hasan Çelimli, Âdem Biçer, Aykut Degre ve fizibilite çalışmalarında emeği geçen çeşitli bölgelerden katılan profesyonel turist rehberleri de büyük katkılar sundular. Biz ise oda olarak üyelerimizin bu çalışmalarının resmî kurumlarda görüşülmesi adına bir köprü vazifesi gördük" dedi.

"TARİHİ KİMLİKLERİN İZİ SÜRÜLECEK"

Troas Kültür Rotaları'nın odak noktasının tarih, kültür ve duygular olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Müşterioğlu, "Arzu edilen yürüyüşçünün o etaptaki tarihi şahsiyetle, tarih ve coğrafya ve içerisinde bulunduğu köy, köylü, üretici ve kültürle duygusal bağ kurması, o ruhla yürümesi.Troas Kültür Rotaları'nın etapları, baktığımızda, antik dönemden günümüze kadar Troas topraklarında bizi biz yapan ve insanlarda çok farklı duygular uyandıran isimlerle dolu.Hektor, Cevatpaşa, Homeros, Murat Hüdavendigar, Barbaros Hayrettin, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk, Piri Reis, Kral Priamos, Gazi Süleyman, Nuri Yamut, Paris gibi etaplar geçmişten geleceğe ışık tutacak. Ülkemize ve dünyaya nam salan bu isimlerin Troas Kültür Rotaları üzerinde ayrı ayrı izleri sürülecek" dedi.

"TARİH SİZİNLE BİRLİKTE YÜRÜYECEK"

Mehmet Akif Ersoy Etabı'ndan örnek vererek açıklamasına devam eden Başkan Müşterioğlu, "Mehmet Akif Ersoy Etabı, Bayramiç'te doğmuş olan, milletimizin var olma mücadelesini anlatmış, gönlümüzde ve tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Mehmet Akif ruhuyla yürünecek, Cevatpaşa Etabı ise Anadolu tarafındaki tabya, batarya ve şehitliklerimizi birleştiren bir parkur.18 Mart 1915'in izlerini ve 18 Mart destanının komutanı Cevatpaşa'nın anılarını taşıyor. '' dedi.

"80'DEN FAZLA KÖY BU PROJE İLE KALKINACAK"

80'den fazla köyün bu proje ile kalkınacağını da ifade eden Başkan Müşterioğlu, "Projenin temel amacı doğa ve tarih bilincine katkı sağlarken yerel ve kırsal kalkınmayı da yerel kültürlerimizin korunarak yarınlara taşınmasını sağlamak.Tarihsel bilinç ile yürüyüş ve bisiklet aktivitesi için rotalara gelen birçok insan bu köylerde konaklama ve yeme içme hizmetlerinden faydalanacak, yöresel hediyelik eşyalardan ve yöresel gıdalardan alacak.Dolayısı ile Çanakkale yerinde, yaşatılarak tanıtılacak. Öte yandan, seyahat acenteleri, turist rehberleri, otelciler, restoranlar, taksiciler ve birçok paydaş için fayda sağlayacak. Bu mikrodaki ana amacımız. Makro amacımız, Çanakkale'nin dünyada tanınırlığını artırmak ve marka değerini yükseltmek" dedi.