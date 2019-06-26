26.06.2019 18:22
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Anadolu motifleri defilede sergilendi

Anadolu motifleri defilede sergilendi

Altındağ Belediyesi 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde iğne oyası kursuna katılan kadınlar tarafından hazırlanan elbiseler, Anadolu Motifleri Defilesi ile sergilendi.

Altındağ Belediyesi 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde iğne oyası kursuna katılan kadınlar tarafından hazırlanan elbiseler, Anadolu Motifleri Defilesi ile sergilendi.

Altındağ Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 'nde iğne oyası kursuna katılan kadınlar kurs boyunca hazırladıkları iğne oyaları ve elbise motiflerini düzenlenen defilede sergiledi.

Büyük bir emekle hazırlanan elbiselerin sergilendiği defileye Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı , kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Defilede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Balcı, "Kendilerine imkan verildiği zaman kadınlarımızın ne kadar çok güzel ürünler ortaya koyabildiklerini gördük. Bizde Altındağlı kadınların daha fazla el emeği ve göz nuru ürünleri üretmesi için Altındağ Belediyesi olarak çalışmalarımızı arttıracağız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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