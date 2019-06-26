26.06.2019 18:55
Haberler » Yerel » Haber

Anadolu Motifleri Yeniden Vücut Buldu

Anadolu Motifleri Yeniden Vücut BulduANKARA - Altındağ Belediyesi 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 'nde iğne oyası kursuna katılan kadınlar tarafından hazırlanan elbiseler, Anadolu Motifleri Defilesi ile sergilendi.

Anadolu Motifleri Yeniden Vücut Buldu
ANKARA - Altındağ Belediyesi 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 'nde iğne oyası kursuna katılan kadınlar tarafından hazırlanan elbiseler, Anadolu Motifleri Defilesi ile sergilendi.
Altındağ Belediyesi 'ne bağlı olarak faaliyet gösteren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 'nde iğne oyası kursuna katılan kadınlar kurs boyunca hazırladıkları iğne oyaları ve elbise motiflerini düzenlenen defilede sergiledi.
Büyük bir emekle hazırlanan elbiselerin sergilendiği defileye Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı , kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Defilede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Balcı "Kendilerine imkan verildiği zaman kadınlarımızın ne kadar çok güzel ürünler ortaya koyabildiklerini gördük. Bizde Altındağ 'lı kadınların daha fazla el emeği ve göz nuru ürünleri üretmesi için Altındağ Belediyesi olarak çalışmalarımızı arttıracağız." dedi.Anadolu Motifleri Yeniden Vücut Buldu
Kaynak: İHA
Altındağ Belediyesi , Altındağ , Yerel

Son Dakika Haberleri
19:27 Yüzlerce genç uyuşturucuya 'hayır' dedi
19:24 Trafik polislerinden öncelik yayanın uygulaması
18:55 Anadolu Motifleri Yeniden Vücut Buldu
17:15 BM, Çölleşme ve erozyonla mücadele için dünyayı Türkiye'de buluşturdu
16:59 Bilecik'te teknolojik ilaçlama
16:37 Podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti
14:44 Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu