Haberler » Güncel » 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor

'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor

SİVAS'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı.

05.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:11'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor

SİVAS'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı.

Eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan 'Millet Bahçesi' projesi, büyük ölçüde tamamlandı. Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, birçok yapının tamamlandığı ve çevre duvarlarının yükseldiği proje kapsamında, bahçenin yanından İstasyon Caddesi'ne bağlanan yeni yol açılacak. Mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ise genişletme çalışması başlatıldı. Projede 'Millet Kıraathanesi', 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alıyor. Projenin, kısa sürede tamamlanarak, hizmete alınması hedefleniyor.



4 Eylül Stadyumu, Millet Bahçeleri, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 Uzmanlardan 'Vietnam tarçını' uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
19:06 Kardeşlerin silahlı 'arazi' kavgasında 3 kişi yaralandı
19:06 Balıkesir'de 13 yıl önce teyze kızlarının öldürülmesi
19:05 Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler
19:05 Pençe Harekatı gazisinin adının verildiği park törenle açıldı
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
5.11.2019 19:07:49