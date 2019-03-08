Anadolu'nun En Büyük Şirketleri Ödüllerini Aldı

Tosçelik, Kardemir ve Sarkuysan; sırasıyla Anadolu'nun en büyük ilk üç şirketi oldu. Rona Yırcalı ve Nafi Güral ise "Anadolu'nun Duayen İş İnsanı Onur Ödülü" verilen isimler oldu.

Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde 15 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen "Anadolu 500 Ödülleri", 7 Mart Perşembe akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törende, ilk kez verilen "Anadolu'nun Duayen İş İnsanı Onur Ödülü"ne Rona Yırcalı ve Nafi Güral layık görüldü. Anadolu'nun en büyük 5 şirketi ise sırasıyla Tosçelik Profil, Kardemir, Sarkuysan, Erbakır ve Kroman Çelik Sanayi oldu.

Araştırma sonuçlarına göre Gürteks İplik Sanayi "Kârını En Çok Arttıran Şirket"; Bakyapı İnşaat Enerji "Cirosunu En Çok Arttıran Şirket"; Kahraman Tarım Ürünleri "İstihdamını En Çok Artıran Şirket" ve Öz- Ka Lastik ve Kauçuk Sanayi "İhracatını En Çok Artıran Şirket" seçildi. 'Anadolu 500'e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar' kategorisinde ise Sanko Holding, Boydak Holding, Erdemoğlu Holding ve Kipaş Holding ödül almaya hak kazandı. TEB Özel Ödülü iseOrganik Tarım Ürünleri İhracatında En Yüksek Pazar payı ile Dervişoğlu Tarım Ürünleri firmasının oldu.

Leblebici: "Anadolu şirketlerinin rekabet gücü gurur kaynağımız"

Ödül töreninde konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, 15 yıldır Anadolu 500 araştırmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, araştırmanın çok ciddi bir altyapıyla hazırlandığını vurguladı. Leblebici, Anadolu şirketlerinin gelişimine şahit olduklarını dile getirerek, bankacılık sektörü olarak bu şirketlerin büyümelerine, rekabette güçlenmelerine ve inovasyona verdikleri değerle büyük gurur duyduklarını söyledi. TEB olarak, araştırma sonuçlarından hareketle, Anadolu'daki şirketlere yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerine dikkat çeken Leblebici, "Anadolu'da faaliyet gösteren firmalarımızın gelişen ticari faaliyetlerine paralel kullandıkları ürün ve hizmet sayılarının da arttığını görüyoruz. Firmalarımızın günlük faaliyet döngülerinin bir parçası olan nakit yönetimi ve dış ticaret işlemlerinde daha hızlı ve yenilikçi ürün ve hizmetler de talep etmekte olduğunu gözlemliyoruz. TEB olarak sunduğumuz tüm finansal ve finansal olmayan hizmetlerimizi tüm şirketlere olduğu gibi Anadolu şirketleri için de seferber ediyoruz" dedi.

Leblebici, Anadolu'da faaliyet gösteren şirketlerin, nasıl bir değişim ve dönüşümün içinde olduğunu, faaliyetlerini nasıl şekillendirdiklerini ve çağın gereklerine uygun iş yapış biçimlerini kendi organizasyonlarına nasıl adapte ettiklerini de gösterdiğini ifade ederek, "Araştırma sonuçlarından da görüyoruz ki; Anadolu şirketleri, güç şartlar altında dahi,geçtiğimiz yılda da büyümeyi, ihracata katkı sunmayı, istihdamlarını artırmayı ve rekabetçi olabilmeyi başardılar. Bu gelişmelerin artarak devam edebilir olması, ülke ekonomimiz için de oldukça önemli" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler