Anadolu'nun güzelliklerini tuvale yansıtıyor

Tunceli
'nin Ovacık
ilçesinde ilkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duyan ve yıllar geçtikçe profesyonel resimler üretmeye başlayan gelir uzmanı Kemal Derman, Anadolu'nun güzelliklerini yağlı, kuru, pastel ve sulu boya tekniği kullanarak yaptığı resimlerle anlatıyor. İstanbul
'da yaşayan ve yazın tatil için baba ocağı Ovacık ilçesine gelen 48 yaşındaki Kemal Derman, ilkokul birinci sınıftayken dünya haritasını çizerek resim yapmaya başladı.
Ailesiyle 15 yaşında iken İstanbul'a taşınan Derman, lise ve üniversite eğitimini bu şehirde tamamladıktan sonra Maltepe Vergi Dairesi'ne memur olarak atandı.
Fırçasını çocukluğundan bu yana elinden hiç düşürmeyen Derman, işinden arta kalan zamanlarında Anadolu'nun yöresel köy evlerini, çocuklarını, insan portrelerini, kültürünü ve doğasını, yağlı, kuru, pastel ve sulu boya tekniğiyle tuvale yansıtıp geleceğe taşıyor.
İstanbul'da hem mesleğini hem de sanatını icra eden Derman, yaz aylarında tatil yapmak üzere geldiği Ovacık'a bağlı Konaklar köyündeki baba ocağında resim çalışmalarını sürdürüyor.
Köydeki evinin bahçesinde atölye oluşturan Derman'ın, binbir emek vererek yaptığı resimlerin yanı sıra ünlü oyunculardan Tuncel Kurtiz, Şener Şen, Adile Naşit ve Tarık Akan'ı konu alan portre çalışmaları da yoğun ilgi görüyor.
"Bir resim 25 saatte bitiyor"
Kemal Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergi dairesinde gelir uzmanı olarak görev yaptığını söyledi.
İlkokula başladığında renkli dünya haritasının ilgisini çektiğini belirten Derman, "İlk başta dünya haritası çiziyordum daha sonra karikatür, kara kalem ve 1990 yılından itibaren de ressam Bob Ross ile yağlı boya çalışmalarına başladım. Son yıllarda da kuru pastel boya tekniğiyle özellikle yaşlı insanların ve tanınmış kişilerin resimlerini ya da toplum tarafından beğenilen ve benim de hoşuma giden resimleri tuvale yansıtıyorum. Bir resim ortalama 25 saatte bitiyor." dedi.
"Hiçbir eğitim almadım"
Son yıllarda yaşlı insanların resimlerini yapmaya yoğunlaştığını ifade eden Derman, şunları söyledi:
"Onlardaki çizgiler, kırışıklıklar yaşanmışlıkları ifade ediyor, bu benim için çok önemli ve değerli, bunlara dikkat etmeye çalışıyorum ya da kendi memleketim Tunceli-Ovacık ile ilgili olan tarihi köy evleri ve doğamızla ilgili olan resimleri yapmaya çalışıyorum. Resimlerime ilgi çok güzel. Amatör düzeyde resimle uğraşıyorum ve hiçbir eğitim almadan bu işi yapmaya başladım. Onun için insanlar bunu duyduklarında resimlerim daha da dikkati çekiyor."
Derman, İstanbul'da şu ana kadar 4 tane kişisel sergi açarak resimlerini insanlarla paylaştığını ve beğeni aldıkça çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.