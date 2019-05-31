Anadolu'nun ilk camisi 'Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Kaynak: İHA

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi. Vatandaşların akın ettiği caminin içerisi, avlusu ve çevresi de tıklım tıklım doldu.Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti. Cami içerisi, avlusu ve çevresinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş ise başka camilere gitmek için Habib-i Neccar Camisi'nden ayrıldı.Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma tatlısı, hayırseverler tarafından da şerbet, lokum ve kek dağıtıldı. - HATAY