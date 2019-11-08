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Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili

Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid KandiliHATAY - Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

08.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:45
Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili
HATAY - Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı. Cami avlusuna kadar taşan kalabalığın kıldığı namazın ardından okunan mevlit, kaside ve ilahiler dinlendi.
Programa katılan vatandaşlar ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili

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Kaynak: İHA


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