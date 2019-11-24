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Anadolu'nun kahraman öğretmenleri unutulmadı

MARDİN ve Şanlıurfa arasında sınır hattına çok yakın bulunan Boncuklu İlkokulu'na Nişantaşı Üniversitesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret gerçekleştirildi.

24.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:05Anadolu'nun kahraman öğretmenleri unutulmadı

MARDİN ve arasında sınır hattına çok yakın bulunan Boncuklu İlkokulu'na Nişantaşı Üniversitesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Anadolu'da görev yapan öğretmenler unutulmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreterlik Kişisel Gelişim ve Proje Geliştirme Uzmanı Mehmet Muslu tarafından ve Şanlıurfa arasında kalan Ceylanpınar sınır hattına çok yakın bir mesafedeki Boncuklu İlkokulu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.

Her öğretmenin bir kahraman olduğunu ifade eden Mehmet Muslu, "Geçen sene Canan Hoca olduğu gibi bu sene de Beste ve Demet öğretmen bu kahramanlardan sadece birkaçı oldu. Biz de bu kahramanlığa şahitlik ettik ve öğretmenler gününü kutlamak için Ceylanpınar İlçesi'ndeki Boncuklu İlkokulu'ma ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi. Muslu, öğrenciler için İstanbul'dan getirdikleri okul malzemelerini dağıttıktan sonra Boncuklu İlkokulu'nda görev yapan Demet Aygün ve Beste Usta'nın Öğretmenler Günü kutlayarak hediyelerini takdim etti.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Öğretmen Demet Aygün, "Bu öğretmenler gününde Nişantaşı Üniversitesi bizi unutmadı. Onlara hem kendi hem de çocuklarım adına çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiler" diyerek duygularını paylaştı. Aynı okulda görev yapan öğretmen Beste Usta ise, "2 yıldır bu görevi yapıyorum. Öğretmenler Günümüzü kutladığı için Nişantaşı Üniversitesi'ne de çok teşekkür ederim. Böyle destekler sayesinde görevimizi daha da şevkle yapmaya çalışıyoruz" dedi.

2 derslikli ve 20 öğrencisi bulunan okulda eğitim gören öğrenciler de Beste ve Demet öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Onları çok sevdiklerini belirten öğrenciler Beste ve Demet öğretmene sarılarak, kendilerini geleceğin aydını olarak yetiştirdiği için teşekkür etti.

Üniversite geçtiğimiz yıl da Öğretmenler Günü dolayısıyla Van'ın Özalp ilçesine bağlı ve İran sınırına 5 kilometre mesafede bulunan Yukarı Dönerdere Ortaokulu öğretmeni Canan Er ve öğrencilerini ziyaret etmişti.



Nişantaşı Üniversitesi, Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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