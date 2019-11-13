Haberler » Güncel » Anadolu'nun lezzetleri Diyarbakır'da buluştu - Haber

Anadolu'nun lezzetleri Diyarbakır'da buluştu

TÜYAP'ın kentte ikincisini düzenlediği "Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" Anadolu'nun lezzetlerini Diyarbakır'da buluşturdu.

13.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:23
TÜYAP'ın kentte ikincisini düzenlediği " Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" Anadolu'nun lezzetlerini Diyarbakır'da buluşturdu.
TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Diyarbakır başta olmak üzere Aydın, Van, Osmaniye, Mersin Sivas, Malatya, Kastamonu, Trabzon, Hatay, 'nin aralarında olduğu 45 ilin mutfağının 5 gün boyunca tanıtılacağı fuarın açılışında kurdele yerine 21 metrelik kente özgü peynir ve çörek kesildi.
Sektörün profesyonellerini bir araya getiren, ziyaretçilerin yöresel lezzetleri tatması da sağlanan fuarda şef, gurme, akademisyen ve bloggerların yer alacağı yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalar da düzenlenecek.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, 10 bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır'ın lezzet mirasının tanıtılması ve geleceğe aktarılması açısından fuarın büyük önem taşıdığını söyledi.
Kente ait tescilli ürün sayısının artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'ın markalaşmasını yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında çoğaltmak gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'ın bütün lezzetlerinin yaşatılması ve bu tatların herkese ulaşması için Mutfak Sanatları Merkezi kurulmasını içeren bir proje başlattık. Bunu yakın bir zamanda dünyaca ünlü aşçıların katılımıyla bir lezzet ve görsel şölene dönüştüreceğiz."
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de Diyarbakır'da asırlarca farklı dil ve dinlere mensup insanların bir arada yaşadığını belirterek bu medeniyetten miras kalan güzelliklerin ve lezzetlerin yaşanan terör olayları dolayısıyla yeterince tanıtılamadığını kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele yerine 21 metre uzunluğundaki peynir ve çöreği keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.
Anadolu'nun lezzetleri Diyarbakır'da buluştu

Diyarbakır, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:44 Meclis Başkanı Şentop CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti -2
20:44 Çin İrtibat Ofisi, Hong Kong'taki protestolara daha sert müdahale edilmesini istedi
20:43 A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:46:51