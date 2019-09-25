Anadolu'nun tüm renkleri Bursa'da

25-28 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak Anadolu'nun birçok yöresinden çok sayıda aktivite ile dolu dolu geçmesi planlanan organizasyon, Merinos AKKM'de 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bursa'da 35 il derneğinin bir araya gelmesi ile kurulan BİLDEF, bu yıl geleneksel Bursa Anadolu Günleri'nin resmi açılışını Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu açılış töreninin kurdelesini Bursa İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Dursun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticeret Eski Bakanı Bülent Tüfenkçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, katılımcı illerin temsilcileri ve dernek başkanları birlikte kesti.

Anadolu'nun tüm renklerinin bir çatı altında buluştuğu Bursa Anadolu Günleri'ni bu yıl da Bursa'ya yakışır bir şekilde gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun, "BİLDEF olarak, bu yıl dördüncüsüne imza attığımız Bursa Anadolu Günleri, artık geleneksel hale geldi. Büyük bir özveri ile hazırlandığımız organizasyonumuz kültürel buluşmaların yanında kendi ölçeğinde adeta bir turizm fuarı kimliğine de kavuştu" dedi.

MUSTAFA DURSUN: "ÖZÜNDE BİRLİK VE BERABERLİK VAR"

Anadolu Günleri'nin kültürlerin ve yöresel değerlerin buluşmasının yanında özünde birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çeken Başkan Dursun, "Özellikle şu günlerde ve gelecekte her daim ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yansıtması bakımından Bursa Anadolu Günleri, çok önemli bir değere de sahiptir. Çünkü ülkemizde kaos ve huzursuzluk ortamı isteyenlere; bu ülkenin her daim bir ve beraber olduğunu göstermenin de en güzel örneğidir" diye konuştu.

DURSUN: "BİRÇOK KÜLTÜRÜ BİR ARADA YAŞAMA FIRSATI ELDE EDECEK"

Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda 4 gün sürecek ücretsiz etkinlik için BİLDEF olarak aylar öncesinden hazırlandıklarını ve organizasyon programının dolu dolu olduğunun altını çizen Dursun, "Bursalı hemşehrilerimize ve çevre illerden gelen misafirlerimiz 4. Bursa Anadolu Günleri'nde etkinlik süresince Anadolu'nun yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatları ve folklorunu yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Her gün;gündüz ve özellikle akşamları müzik ve folklor gösterileri ile birbirinden renkli etkinliklerde ziyaretçilerimiz; hem memleket hasretini giderecek hem de farklı birçok kültürü bir arada yaşayabilecek" diyerek, sözlerini şu cümlelerle noktaladı: "4. Bursa Anadolu Günleri'nin kentimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz."

YAKUP CANBOLAT: "3. BURSA ANADOLU GÜNLERİ'NDE HATIRALARIMIZI İDRAK EDİYORUZ"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültür temsilcilerini ağırlamaktan son derece mutluluk duyduğunu ifade eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursa'mız göç alan şehirlerimizin başında gelmektedir. Hemşehri dernekleri şehrin zorluklarını birlikte aşma ve şehre uyum sağlama yolunda önemli işlevler üstlenmektedir. Ülkenin dört bir yanından gelen hemşehrilerimiz kendi kültürlerine has örf ve adetlerini dernekler marifetiyle canlı tutmaktadır. BİLDEF çatısı altında toplanan derneklerimiz ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Anadolu Günleri de birlik ve beraberliğin en güzel meyvelerinden biridir" şeklinde konuştu. BİLDEF'in bünyesinde barındırdığı 35 İl derneği ile birçok güzel organizasyona imza attığını belirten Vali Canbolat, "Anadolu Günleri, bir kültür festivali konumuna gelmiştir. Anadolu'nun birçok rengini barındıran bu organizasyonun birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize vermiş olduğu katkıya olan inancımız tamdır" diyerek sözlerini tamamladı.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU: ANADOLU'NUN ZENGİNLİKLERİ BURADA

Bursa'nın tarihi, kültürel ve birçok özellikleriyle özel bir şehir olduğuna işaret eden TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde böyle bir organizasyonun son derece önemli olduğunu dile getirdi. 4 gün boyunca yapılacak olan etkinliklerin kültürel zenginliklerimizi tanıtacağını hatırlatan Çavuşoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Gerçekleştirilen bu müstesna organizasyonla Anadolu'nun tüm zenginliklerini Bursalı hemşehrilerimizle buluşturduğu için BİLDEF'e teşekkür ediyorum. Bu organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini diliyorum."

ALİNUR AKTAŞ: "KENTİMİZE KATKI SAĞLAYACAK BİR ORGANİZASYON"

Bursa'nın Türkiye'nin her bölgesinden insanı bağrında barındıran önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli ve çok özel bir şehirdir. Bursa bünyesinde barındırdığı farklı şehirlerden insanların kente kattığı kültürlerle renkli bir çiçek bahçesidir. Burada gerçekleştirilen organizasyon da aslında bizim bu zenginliğimizi yansıtmaktadır" dedi. Anadolu Günleri organizasyonunun Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtmak adına iyi hazırlanmış içeriği dolu bir organizasyon olarak nitelendiren Başkan Aktaş, böylesi organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

BÜLENT TÜFENKÇİ: "BURSA'YA YAKIŞIR ORGANİZASYON"

Gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini ortaya koyduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkçi, "Bursa Anadolu'nun dört bir köşesinden gelmiş insanları bağrında barındıran Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Burada gerçekleştirilen Anadolu Günleri de Bursa'mıza yakışır nitelikte özel bir organizasyon olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol ve ziyaretçiler derneklerin stantlarını gezdi.