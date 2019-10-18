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Anadolu'nun ürünleri ATO standında sergilendi

Ankara Ticaret Odası (ATO), Antalya'da düzenlenen 2. Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) ile birlikte stant açarak katıldı.

18.10.2019 13:43Anadolu'nun ürünleri ATO standında sergilendi
Ankara Ticaret Odası (ATO), Antalya'da düzenlenen 2. Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) ile birlikte stant açarak katıldı.

Fuara ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı temsilen ATO Yönetim Kurulu üyesi Halil İlik, ASEMKOM Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Ceyhan Gündüz ve ATO 18 No'lu Sebze ve Meyveciler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Yusuf Şimşek katıldı. Ankara'nın sebze ve meyve üretimini uluslararası alanda tanıtmak, pazar oluşturmak, ihracatını artırarak, Anadolu'nun ürünlerinin dünyaya açılmasını sağlamak amacıyla stant açılan fuarda, büyükelçilikler ve yurt dışı temsilcileri de alım heyetleri olarak katıldı. Heyetlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Başkent'in sebze ve meyve ürünlerinin sergilendiği standa yerli ve yabancı alım heyetleri yoğun ilgi gösterdi. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Antalya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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