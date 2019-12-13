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Anadolu'nun Yıldızlarına 7 Milaslı

Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen Anadolu'nun Yıldızları Voleybol Müsabakaları bugün başlıyor.

13.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:23Anadolu'nun Yıldızlarına 7 Milaslı
Gençlik ve Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen Anadolu'nun Yıldızları Müsabakaları bugün başlıyor. Ay içinde yapılan seçmelerle takımına kızlarda 2, erkeklerde 5 sporcu katılma başarısı gösterdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu'nun Yıldızları programı kapsamında Voleybol Branşı bölge müsabakaları bugün Bilecik'te başlıyor. Muğla Küçük Kızlar Liginde Milas Belediye Spor'da oynayan 8. Sınıf öğrencisi Simay Emre ve Ezgi Nur Nacakçıoğlu kızlar takımına seçilirken, Milas Belediye Spor Kulübü oyuncularından Enes Fatih Kırçın (Dr Mete Ersoy Ortaokulu), Doruk Tireli (İMİ Ortaokulu), Yiğit Atar (Sakarya Ortaokulu), Ayberk Ata (Sakarya Ortaokulu), Cevdet Teker (İMİ Ortaokulu) erkek takımına seçilme başarısı gösterdi.

Dr. Mete Ersoy Ortaokulu'nda okuyan Emre ve Nacakçıoğlu aynı zamanda okullar arası müsabakalarda ilçe birincisi olan Dr. Mete Ersoy Ortaokulu takımında yer alıyor.

Çanakkale, Bilecik, Isparta, Sivas, Amasya, Rize, Elazığ, Diyarbakır'da 13 - 15 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek grup müsabakaları için Bilecik'e giden Muğla takımı yapacağı müsabakalar sonrası başarılı olması halinde 10 - 12 Ocak 2020 tarihinde Kütahya, Niğde, Erzincan, Van illerinde gerçekleşecek olan Çeyrek Final Müsabakaları için bölgesinde yer aldığı Kütahya iline gidecek.

Yarı Final Müsabakaları 14 - 16 Şubat 2020 Kırşehir ve Gümüşhane de gerçekleşecek olan müsabakaları 13 - 17 Mart 2020 tarihinde Gaziantep ilinde Türkiye Birinciliği ile son bulacak. - MUĞLA

voleybol, Muğla, Spor

Kaynak: İHA

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