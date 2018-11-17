Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant Kavşakları Ulaşıma Kapatıldı

Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara
istikameti, yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği ve polis ekipleri, otoyolun Bolu
Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönünde kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışması sebebiyle Ankara istikametinde trafik akışını durdurdu.
Yapılan işaret ve ışıklandırma çalışmaları sonrasında sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi.
Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından güzergah 7 Aralık
'ta ulaşıma açılacak.
Ankara,Kaynaşlı
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:28