Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

Ramazan Bayramı
tatilini il dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu Otoyolu
ile D-100 kara yolunun Kocaeli
bölümünde yoğunluğa neden oluyor.
Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara
istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu.
Otoyolun Çınarlıdere
, Bekirdere ve Gültepe
rampası ile Kandıra
gişeleri mevkisinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Kaynak: AA
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