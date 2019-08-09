Haberler» Güncel» Haber

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

09.08.2019 15:56 Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlıdere, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, otoyol ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.
Yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12   Vuslat gazetesinden "Memleketim" eki
16:12   ADÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi
16:12   İstanbul'da bayram öncesi huzur ve trafik denetimi
16:12   Kurban Bayramı'na doğru
16:12   Baskil'de yatılı Kur'an kursu yapılıyor
16:11   Başkan Çerçioğlu'ndan Koçarlı'ya bayram müjdesi
16:11   Akdeniz Zabıtasından bayram öncesi denetim