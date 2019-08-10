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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı geçişinde yoğunluk artıyor.

10.08.2019 10:44 Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Bayram tatilinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı geçişinde yoğunluk artıyor.
Beş günlük Kurban Bayramı tatilin başlamasıyla dün gece araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova ve Bolu Dağı'nın İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Otoyolu, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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