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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ile D-650 ve D-100 kara yollarınunun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu.

10.08.2019 13:04
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ile D-650 ve D-100 kara yollarınunun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyol güzergahında herhangi bir aksilik yaşanmazken, yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyolun İstanbul istikametinde ise herhangi bir yoğunluk olmadığı gözlendi.
Bazı sürücülerin ise yoğunluk yaşanabileceği düşüncesiyle D-100 kara yolunu tercih etmesi sebebiyle burada da akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında denetimlerini aralıksız sürdüren Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Karayolları görevlileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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