Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu - KOCAELİ

Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu
'nun Kocaeli
ve Sakarya
kesiminde yoğunluğa neden oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun İzmit
kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Özellikle yolun iki şeride düştüğü viyadük ve tüneller bölgesinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç
yoğunluğu Kartepe
gişelerinden sonra azalıyor.
Kara yolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca- Arifiye
ve Adapazarı- Akyazı
mevkisinde Ankara
istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolun İstanbul
yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.
Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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